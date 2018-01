Lavorare in Rai: selezioni per 50 posti di lavoro. Ecco i profili richiesti e come candidarsi

La Rai – Radiotelevisione Italiana, è la società concessionaria italiana in esclusiva del Servizio Pubblico radiotelevisivo; realizza canali televisivi, radiofonici, satellitari, su piattaforma digitale terrestre. Oggi la Rai è strutturata in 6 aree:

editoriale Tv; editoriale nuovi media; editoriale radiofonia; commerciale; trasmissiva; di staff.



Le aree editoriali ideano, sviluppano e realizzano i programmi ed i canali televisivi radiofonici, satellitari e su piattaforma digitale terrestre e nuovi media.

LAVORO

La Rai comunica ufficialmente di aver dato il via alle selezioni di 50 tecnici under 30, da inserire all’interno dell’azienda con Contratti di Apprendistato Professionalizzante: ecco quali sono le professionalità richieste e come partecipare.

A Viale Mazzini cercano 40 diplomati per il ruolo di tecnico, tecnico della produzione e tecnico ICT, e 10 laureati in Ingegneria per il profilo di tecnico e tecnico ICT.

E’ la stessa azienda ad avvisare gli utenti tramite social, con il seguente messaggio pubblicato su Facebook

:

“La Rai innova e punta sui giovani, al via le SELEZIONI per 50 TECNICI UNDER 30.

40 diplomati e 10 laureati in Ingegneria saranno inseriti in azienda con contratto di apprendistato. Sul sito www.lavoraconnoi.rai.it sono disponibili gli avvisi di selezione di 40 diplomati per il ruolo di tecnico,

tecnico della produzione e tecnico ICT e 10 laureati in Ingegneria per il profilo di tecnico e tecnico ICT, che la Rai inserirà in azienda con Contratti di Apprendistato Professionalizzante”