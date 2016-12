Un, 22enne, del porto rico, domiciliato a Ischia, è stato arrestato dai carabinieri dell’aliquota operativa e delle stazioni di ischia e forio per rapina e furto aggravato.

A Forio ha strappato con violenza la borsa contenente 50 euro e un cellulare a una malcapitata 55enne. la donna ha provato a stringerla a sé per non farsela portare via, ma nella colluttazione è rimasta ferita riportando lesioni guaribili in 5 giorni.

Dopo circa un’ora, sempre a forio, il secondo “colpo”. cruz ha strappato dalle mani di una 31enne di lacco ameno uno smartphone costosissimo.

I militari hanno ricevuto le 2 richieste d’intervento subito dopo la consumazione dei reati, riuscendo così ad avviare le indagini a caldo e ad individuare il 22enne, arrestato in flagranza.

la borsa con i contanti ed i 2 telefoni sono stati recuperati e restituiti alle vittime.

Roma, 27 dicembre 2016