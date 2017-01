Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Regalbuto, in ottemperanza ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Enna, hanno tratto in arresto un 39enne, pluripregiudicato di Regalbuto (EN) ritenuto responsabile di rapina aggravata ai danni di un anziano.

Le indagine condotte dai Carabinieri della Compagnia di Nicosia e Regalbuto e coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, hanno consentito di documentare, attraverso la raccolta di alcune testimonianze, che nella tarda mattinata del 01 dicembre 2016 un 81enne di Regalbuto dopo essersi recato all’Ufficio Postale di Regalbuto ed aver prelevato un ingente somma di denaro, mentre si trovavo lungo le vie del centro veniva avvicinato dall’uomo, il quale dopo averlo immobilizzato dal bacino, torcendogli il braccio con violenza, gli strappava il denaro poco prima prelevato per un importo di poco più di 2500,00 euro, dileguandosi successivamente.

L’arrestato dovrà ora rispondere del reato di rapina aggravata. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa circondariale di Enna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Roma, 24 gennaio 2017