I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato a Villaricca per rapina, tentata estorsione, violenza e resistenza a pubblico ufiiciale, un 20enne di Piscinola già noto alle ffoo.

A volto scoperto e armato di pistola, insieme a un complice in via d’identificazione, si era avvicinato a un 45enne di Giugliano in Campania che si trovava a bordo della sua punto e con la minaccia dell’arma gli aveva rapinato veicolo e telefonino.

All’incontro ifissato per la restituzione dell’auto, solo dietro pagamento di 550 euro, c’erano anche i carabinieri. Il malfattore è giunto sul posto alla guida della vettura rapinata.

Nella cintola dei pantaloni aveva una pistola, risultata a salve, che nei momenti concitati dell’intervento ha puntato contro i carabinieri.

Dopo essere stato disarmato, dopo una breve colluttazione è stato immobilizzato e arrestato.

L’auto e il telefonino rapinati sono stati restituiti al proprietario mentre il 45enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Poggioreale.

Roma, 3 febbraio 2017