I Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano hanno tratto in arresto due 32enni italiani del posto, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di rapina in concorso.

Gli operanti sono intervenuti in una farmacia della periferia cittadina, all’interno della quale due uomini, con il viso parzialmente travisato con sciarpe, avevano appena perpetrato una rapina, intimando a una dipendente la consegna del denaro presente in cassa, ammontante a 50 euro. Acquisita la dettagliata descrizione dei rapinatori, le immediate ricerche poste in essere dagli uomini dell’Arma hanno portato al loro rintraccio, mentre cercavano di dileguarsi verso il centro cittadino. I malviventi sono stati bloccati dopo un breve inseguimento a piedi e la refurtiva è stata recuperata e restituita. Uno di loro nelle tasche occultava anche una dose di marijuana e una di hashish, per il possesso delle quali è stato segnalato all’Autorità amministrativa quale assuntore.

Gli arrestati compariranno innanzi al Giudice della direttissima.

Roma, 19 gennaio 2017