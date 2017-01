E’ accaduto in zona San Paolo.

Intenti a svolgere un mirato servizio di appostamento finalizzato all’individuazione dei responsabili di numerosi scippi e rapine avvenuti nella zona del ghetto da parte di due giovani presumibilmente di etnia rom, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trevi, hanno appreso via radio della rapina appena perpetrata all’interno dell’abitazione di un’anziana signora, in via Jacopo Belgrado a San Paolo.

Nella circostanza, la descrizione fornita dalla vittima corrispondeva in parte ai due autori delle rapine oggetto dell’appostamento.

Poco più tardi, gli stessi agenti hanno intercettato i due soggetti in piazza Campitelli, a bordo di uno scooter di colore nero, risultato poi essere rubato e utilizzato per commettere rapine e scippi. Decisi a fermarli, li hanno inseguiti.

All’atto del controllo il passeggero, ancora minorenne, dopo aver opposto resistenza con calci e pugni è stato bloccato, l’altro invece, identificato per R.F., di 21 anni, ha tentato la fuga nei vicoli limitrofi e, malgrado abbia reagito colpendo gli operatori, è stato bloccato in via delle Botteghe Oscure all’angolo con via dell’Aracoeli.

Accompagnati entrambi al commissariato Trevi Campo Marzio, sono stati riconosciuti dall’anziana signora che – recatasi negli uffici di polizia per presentare la denuncia – vedendoli passare accompagnati dagli operatori di Polizia, li ha indicati senza ombra di dubbio quali autori della rapina subita.

La donna ha raccontato che, mentre era in casa, ha sentito dei rumori provenire dal salone e si è trovata davanti i due nomadi: in particolare ha indicato il maggiorenne come colui che dopo averla afferrata per il collo, le ha puntato alla schiena un punteruolo, mentre il complice ha iniziato a rovistare in casa alla ricerca di refurtiva. Successivamente la stessa è riuscita a divincolarsi ed ha chiesto aiuto mettendo in fuga i malviventi.