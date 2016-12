La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto per il reato di rapina aggravata un pregiudicato trentunenne originario di Bari con precedenti specifici, già detenuto per aver commesso una rapina a un supermercato genovese. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova a seguito di approfondite indagini condotte dalla Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile. La minuziosa analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di video sorveglianza, il contributo dei testimoni e i serrati servizi di appostamento ed osservazione, hanno consentito di raccogliere a suo carico gravi elementi di responsabilità in relazione a una rapina commessa nella prima mattinata dello scorso 14 dicembre, nel centro storico, ai danni di una trentenne che stava recandosi al lavoro.

Il rapinatore, dopo che la vittima ha imboccato un vicolo isolato tra piazza Fossatello e via Cairoli, le si è avvicinato sorprendendola alle spalle e, dopo averle puntato un coltello al fianco, le ha sottratto la borsa ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Sono in corso indagini tese a riscontrare le responsabilità dell’uomo in relazione alla commissione di altri fatti, perpetrati con analoghe modalità, anche in altre zone della città.

Roma, 31 dicembre 2016