Era diventato l’incubo delle farmacie del quartiere del Trullo e della Portuense l’uomo che, dopo aver messo a segno numerose rapine, a volto coperto e con addosso un giubbotto con scritta riconoscibile, saliva sulla sua bicicletta e si dava alla fuga.

Sono da poco passate le 17.00 quando il rapinatore entra in una farmacia di via delle Vigne in zona San Paolo.

Volto parzialmente coperto ed armato di pistola, si è fatto consegnare l’incasso e, una volta fuori, è salito sulla sua fedele “due ruote” e si è allontanato.

Questa volta però il farmacista, non perdendo mai di vista il soggetto, ha chiamato immediatamente il 112, che ha allertato la sala operativa della Questura di Roma.

Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato San Paolo, giunti poco dopo sul posto, si sono messi subito sulle tracce del malvivente, individuandolo e bloccandolo poco dopo. Controllato, gli è stata trovata addosso la pistola, poi rivelatasi una replica priva di tappo rosso, ed il ‘bottino’ della rapina; mentre all’interno del giubbotto sono stati ritrovati gli oggetti usati per celare la sua identità.