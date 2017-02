L’11 febbraio 2013 rinunciava al ministero petrino.

L’11 febbraio del 2013 le dimissioni di Papa Raztinger lasciarono attonito il mondo. La notizia, data dall’ANSA con un FLASH alle ore 11:46, divenne breaking news in tutti i continenti. Prima l’agenzia Reuters, poi la Cnn e a seguire al Arabiya, France Presse, i britannici Telegraph e Bbc e Sky News la rilanciarono prima ancora che arrivasse la conferma del Vaticano.

Il discorso di Papa Ratzinger: “Sento il peso dell’incarico”

Il racconto di Giovanna Chirri, la vaticanista dell’ANSA autrice dello scoop sulle dimissioni di papa Benedetto XVI.

Ecco la notizia dagli Archivi ANSA:

Ore 11:46

+++ FLASH +++ PAPA LASCIA PONTIFICATO DAL 28/2 +++ FLASH +++

Ore 11:48

++ IL PAPA SI DIMETTE DAL PONTIFICATO ++

Il Papa lascia il pontificato dal 28 febbraio. Lo ha annunciato personalmente, in latino, durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto.

Ore 12:00

++ PAPA: SENTO PESO DELL’INCARICO, LASCIO PER BENE DELLA CHIESA ++

Il Papa ha spiegato di sentire il peso dell’incarico di pontefice, di aver a lungo meditato su questa decisione e di averla presa per il bene della Chiesa.

Ore 12:02

++ IL PAPA HA CHIESTO CONCLAVE PER SUCCESSORE ++

Il Papa ha indicato il 28 febbraio per il termine del pontificato e chiesto che si indichi un conclave per l’elezione del successore.

Ore 12:23

++PAPA: LASCIO PER ‘INGRAVESCENTEM AETATEM’ ++

La ”ingravescentem aetatem” cioe’ l’eta’ avanzata. Questo tra i motivi addotti da Benedetto XVI, per le sue dimissioni. La sua decisione, annunciata in latino davanti al collegio cardinalizio e alla Casa Pontificia riunite per un concistoro di canonizzazione, e’ stata accolta nel piu’ profondo silenzio e con smarrimento.

I complimenti del New York Times: ha capito l’annuncio in latino

Poi comincio’ il conclave che porto’ il 13 marzo 2013 all’elezione di Papa Francesco. In quei giorni la foto del fulmine su San Pietro fece il giro del mondo: venne scattata dal fotografo dell’ANSA Alessandro Di Meo.

Roma, 11 febbraio 2011