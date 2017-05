Rc auto false, ecco il sito che commercializza le polizze contraffatte

L’Ivass rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r. c. auto, anche aventi durata temporanea, tramite il sito internet: www.assicurazionileoni.it che non è riconducibile ad alcun intermediario assicurativo iscritto nel Registro. L’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso tale sito non è pertanto regolare.

L’Ivass raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it: degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto); dell’elenco degli avvisi relativi a «Casi di contraffazione o società non autorizzate; siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione»; del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.