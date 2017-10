Rc auto, la guida per risparmiare 400 euro all’anno. Tsunami di rincari in tutta Italia: chi paga di più

Scampare agli aumenti dell’assicurazione auto è possibile, anzi doveroso visto che ormai le compagnie assicurative sono tornate alla carica dopo alcuni anni di apparente concorrenza. Le brutte notizie non finiscono mai per gli automobilisti italiani.

Appena rientrati dalle ferie estive, sono arrivate a raffiche tutte le multe e le cartelle esattoriali congelate ad agosto, per non parlare dei rincari del carburante infilati strategicamente nei giorni da bollino nero per gli esodi estivi. L’autunno ormai vuol dire rincari della Rc auto, fino al 12,99% secondo i dati di Facile.it, un balzo del 9,14% a semestre che ha portato la quota media nazionale a 577,50 euro.

Le strade per risparmiare sono varie e per fortuna oggi non mancano gli strumenti per orientarsi in pochi passi.