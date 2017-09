Gran Bretagna – La famiglia ha detto che Rebecca, 12 anni, al momento della scomparsa da Stoke-on-Trent indossava dei jeans scuri, un maglione blu e una giacca nera.

Da sabato scorso, 23 settembre, nessuno ha più avuto notizie di Rebecca “Becky” Browyer, una ragazzina di dodici anni che è stata vista l’ultima volta alle 17 alla stazione degli autobus Hanley di Stoke-on-Trent, nello Staffordshire, nord-ovest dell’Inghilterra. I suoi familiari, preoccupati per la scomparsa della ragazza, hanno presentato denuncia e hanno lanciato un appello nella speranza di ritrovarla. Ma purtroppo al momento l’appello sui social network, nonostante sia stato condiviso migliaia di volte nel Paese, non ha ancora portato a nulla. Sono state diffuse le foto della dodicenne e una sua descrizione: Rebecca è alta 1.57, di corporatura media, ha i capelli rosso scuro e gli occhi color nocciola. Al momento della scomparsa, sabato scorso, indossava dei jeans scuri, un maglione blu e una giacca nera con una striscia bianca intorno ai polsini.

La polizia la sta cercando – La polizia ha invitato chiunque possa averla vista a farsi avanti e a raccontare quello che sa. Purtroppo, col trascorrere delle ore, le preoccupazioni per la sorte di Rebecca crescono in maniera esponenziale non solo tra amici e familiari ma anche tra gli agenti di polizia, che la stanno cercando senza sosta da quando sono stati allertati.

fanpage