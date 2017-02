La notte di sabato scorso i Carabinieri della Stazione di Bossolasco hanno arrestato, in flagranza di reato, un nomade di etnia sinti ed un marocchino per furto aggravato in abitazione a Serravalle Langhe, piccolo comune dell’Alta Langa cuneese.

I militari dell’Arma, durante un servizio di pattuglia finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio hanno intercettato un piccolo furgone con a bordo il nomade ed il marocchino subito dopo avere perpetrato un furto in un abitazione del paese. Alla vista dei militari i due hanno tentato inutilmente di fuggire ma, pochi minuti dopo, sono stati bloccati. A bordo del mezzo i carabinieri hanno poi rinvenuto la refurtiva costituita da numerosi attrezzi da giardinaggio e bottiglie di vino per un valore complessivo di 10mila euro circa, tutti beni poi riconsegnati al legittimo proprietario che era stato derubato. I due arrestati, attualmente ristretti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Alba, verranno giudicati con rito direttissimo dal Tribunale di Asti.

Le indagini sul loro conto però proseguono da parte dei carabinieri di Alba e di Bossolasco per accertare se ci sia la loro mano dietro altri furti, perpetrati di notte, in altri comuni dell’Alta Langa.

Serravalle Langhe (CN), 14 febbraio 2017