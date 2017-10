Reddito d’inclusione: 540 euro al mese per le famiglie italiane bisognose

Arrivano novità importanti in merito al cosiddetto Rei, ovvero il reddito d’inclusione che il governo ha stanziato per le famiglie italiane che presentano determinate caratteristiche.

In origine la cifra prevista era di 485 euro mensili, un assegno che ora con le ultime novità inserite nella manovra economica è salito a 540 euro al mese.

L’altra novità importante è che la platea degli aventi diritto si allarga ulteriormente. La cifra massima prevista sarà rivolta alle famiglie con più di cinque componenti che presentino un Isee “non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro”. Resta come da progetto originale la precedenza a chi ha in famiglia “minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni”.