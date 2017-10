REI: Al via dal 1 gennaio 2018 l’assegno da 485 euro al mese per le famiglie

Novità in arrivo per le famiglie italiane più bisognose. Dal 1 gennaio 2018 infatti, il governo ha messo in atto un nuovo strumento per combattere la povertà. Si chiama REI ed è il reddito di inclusione. Un assegno pari a 485 euro al mese.

Il premier Paolo Gentiloni ha spiegato i criteri che dovranno avere i nuclei familiari a cui spetterà il REI. Al momento la formula attuale comprende le famiglie con questi requisiti: il valore dell’ISEE non deve essere superiore ai 6000 euro. Il valore del patrimonio immobiliare non deve superare i 20.000 euro, esclusa la casa in cui si vive. Sono ammessi al calcolo del reddito di inclusione le famiglie in cui ci siano disabili, donne incinta, disoccupati che hanno superato i 50 anni d’età e figli minorenni.