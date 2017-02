“Devi candidarti segretario, solo tu puoi evitare la scissione del Pd”. Parola più parola meno, Matteo Renzi ha detto questo al telefono ad Andrea Orlando. A pochi giorni dall’Assemblea che potrebbe decretare la fine del partito democratico, il segretario è molto più preoccupato di com’era apparso lunedì pomeriggio in direzione. Non si aspettava l’accelerazione di Pierluigi Bersani, che di fatto ha preannunciato l’addio. Per questo motivo ha chiamato il ministro della Giustizia Orlando, esponente di una minoranza dialogante e assai influente dentro il partito.

Vuole convincerlo a sfidarlo al congresso: “Solo così – spiega un renziano al Giorno – daremmo vita a un congresso normale, sereno, ordinato, dove si fronteggerebbero due proposte politiche intellegibili e comprensibili agli occhi dell’elettorato”. Perché se la scissione non avverrà prima del congresso, magari per la questione delle date (Renzi vorrebbe l’8 aprile, Dario Franceschini media con gli anti-renziani per farlo slittare a fine aprile o inizio maggio, per stemperare le tensioni e allontanare la tentazione del voto anticipato), sarà assai probabile che avvenga dopo il risultato del congresso, per mano di due dei tre candidati sfidanti: Michele Emiliano e Roberto Speranza (il terzo è Enrico Rossi).

“Se Orlando si candidasse – ribadisce un altro renziano – per noi sarebbe una bella gara da affrontare tra due idee diverse, ma non inconciliabili, del Pd: una la nostra, di nuovo Pd, e l’altra, la sua, di impianto socialdemocratico classico. Toglieremmo l’acqua in cui nuotano i pesci che parlano soltanto di scissione e anche il rischio del confronto congressuale ridotto a un rodeo”.