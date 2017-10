Un collaudato meccanismo per truffare il Sistema sanitario nazionale messo in piedi da farmacisti, magazzinieri, faccendieri e intermediari. Un sistema basato sulla ricettazione e falsificazione di ricette mediche scoperto dai carabinieri del Nas di Napoli, che ieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare a carico di cinque persone. Ai domiciliari sono finiti due farmacisti, Antonio Celentano e Ornella Picardi, entrambi operanti tra Napoli e provincia, Ferdinando Primitivo e Vitale Palmese. La misura cautelare in carcere è stata disposta invece per Massimo De Martino, una delle menti della truffa.

Dalle indagini, condotte dal pm Fabiana Magnetta, è emerso che i cinque erano riusciti a procurarsi e a falsificare migliaia di ricette mediche, tutte risultate rubate nel gennaio del 2016 dall’Asl di Caserta, utilizzate per prescrivere tipologie di medicinali ad alto costo, inserendo le generalità di ignari pazienti e ricorrendo alla falsificazione dei timbri e delle firme di inconsapevoli medici di base. Chi consegnava le ricette in farmacia riusciva così ad ottenere ingenti quantitativi di medicinali, che venivano poi immessi in un mercato parallelo. I farmacisti, alcune delle quali ignari della truffa, richiedevano e ottenevano i relativi rimborsi dall’Asl Napoli 1 e dall’Asl Napoli 2 nord.

Non tutti erano però all’oscuro di quanto stesse accadendo: è il caso di Antonio Celentano e Ornella Picardi, titolari rispettivamente di farmacie a Marano, nell’area vesuviana e nel centro di Napoli.