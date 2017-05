Come scoprire il mittente della raccomandata senza riceverla. Tutto spiegato qui

Abbiamo novità sulla provenienza delle raccomandate con codice 615, 614, 512, 76: ecco cosa ci hanno comunicato i nostri utenti. Ma prima di tutto vediamo come si può riconoscere una raccomandata dal cartellino di avviso di consegna.

L’avviso di giacenza: parla chiaro?

L’avviso di ricevimento della raccomandata può generalmente essere un ottimo riferimento per individuarne la provenienza. Rimandando ai nostri approfondimenti precedenti in merito alla tipologia di cartellino che potrebbe arrivare nella vostra cassetta delle lettere (leggi Codici raccomandata: scopri cosa contiene una raccomandata senza riceverla), ci limitiamo qui a ricordarvi che controllando il codice iniziale della raccomandata è possibile, in molti casi, sapere cosa ci aspetta in ufficio postale.

Naturalmente bisogna ricordare che i codici sono in continua evoluzione, dunque il nostro sito, mese dopo mese, si occupa di raccogliere tutte le esperienze dei nostri (tanti) utenti, per catalogare le varie tipologie di codice e darvi suggerimenti in merito a cosa attendersi.

Oggi vediamo gli ultimi aggiornamenti pervenutici.

Avvisi di giacenza raccomandata: tutti i codici conosciuti

Ecco i codici ad oggi conosciuti, aggiornati con gli ultimi riferimenti dei nostri utenti: