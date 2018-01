Milano, trovato con mezzo chilo di droga addosso: magistrato “salva” il migrante

“Vogliamo darle un’occasione ma cerchi di non farlo più: se reitererà il reato non troverà un giudice così clemente”.

E così, giustizia NON è fatta. Quello appena riportato è infatti l’ammonimento del giudice nei confronti di un richiedente asilo di 22 anni beccato con mezzo chilo di hashish in Parco Sempione a Milano.

Il ragazzo quindi non andrà in custodia cautelare in carcere ma avrà l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria.

E’ questo l’ennesimo episodio riportato dal Giorno.

Il giovane era incappato Sabato nel pomeriggio in un normale controllo delle forze dell’ordine, impegnate in attività di controllo del territorio

Le forze dell’ordine, riporta il Giorno, lo avevano arrestato in flagranza e portato in camera di sicurezza, in attesa della direttissima che è stata celebrata nella giornata di ieri.

Processo che per il soggetto si è concluso nel migliore dei modi: Il magistrato pur convalidando l’arresto ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria.

Il migrante, è spiegato, è stato per diverso tempo ospite di un centro di accoglienza a Roma.

La sua richiesta di asilo è stata respinta dalla commissione competente ed a questo punto, come spesso accade, il ragazzo ha presentato ricorso.

Ha quindi deciso di spostarsi a Milano, perchè non aveva più diritto di vitto e alloggio nel centro, divenento quidni uno dei tanti senza fissa dimora facile preda di logiche di sopravvivenza criminale

Il giudice, alla fine ha invitato il 22enne a “rigare dritto”. Ha giocato a suo favore anche un altro fattore: è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia.