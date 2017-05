– LOS ANGELES – Il tempo sembra passare per tutti, tranne che per le star. Alcune di loro restano lontane dai riflettori per qualche anno, poi tornano alla ribalta uguali, come se non le avessimo viste dal giorno prima.

È il caso di Tiffany-Amber Thiessen, che si è presentata alla première di Gifted bellissima e in forma, uguale a com’era negli anni 2000, quando è entrata nel cast di Beverly Hills 90210, la famosa serie tv che le ha regalato la fama mondiale.

Alla presentazione del film di Marc Webb c’era anche Chriss Evans, che interpreta il protagonista, Frank Adler, uno zio single che si ritrova a crescere la nipotina (Mckenna Grace), dopo la morte della madre. La piccola è una bambina prodigio, genio della matematica.

*prosegui per vedere la foto