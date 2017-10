Rifiuta l’elemosina a un clochard: avvocato accoltellato a Milano

Ieri sera un professionista 48enne è stato accoltellato dopo aver negato l’elemosina a un clochard ceco già noto alle forze dell’ordine

Un avvocato di 48 anni è stato accoltellato ieri sera a Milano da un clochard a cui aveva rifiutato l’elemosina.

L’aggressione è andata in scena ieri pomeriggio verso le 18.30 nella centralissima via Dante, che unisce piazza Cordusio alla mole maestosa del Castello Sforzesco. Il professionista stava camminando quando è stato approcciato da un senzatetto di nazionalità ceca di 43 anni, di cui sono note solo le iniziali J.V.

Alle richieste di denaro l’avvocato ha reagito con indifferenza, tirando dritto. Un comportamento che ha scatenato l’ira del clochard, che impugnato un coltello da cucina di 15 centimetri, conficcando la lama nella schiena dell’uomo. Per fortuna l’avvocato, che in quel momento era impegnato a parlare al cellulare, non ha riportato lesioni gravi.