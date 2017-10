Roma, rifiuti tossici spediti in Asia e rivenduti come padelle: sette arresti

Sequestrate due aziende di Orvieto e Castiglione in Teverina (Viterbo) che fingevano di bonificare materiale contaminato e lo rivendevano in Cina, Corea, Indonesia e Pakistan. In manette titolari, amministrativi e tecnici

Tonnellate di rifiuti tossici spediti via mare dall’Italia fino in Asia per un giro d’affari da 46 milioni all’anno; materiali – come motori di treni o compressori di frigoriferi – che dovevano essere trattati secondo stringenti normative ambientali ma che invece venivano semplicemente «macinati» e, una volta giunti a destinazione, riciclati rivenduti sotto forma di padelle e sportelli per auto.

In manette

È stata la Guardia costiera a scoprire il traffico illecito con un’indagine, coordinata dalla Dda di Roma, sfociata in sette arresti tra titolari, amministrativi e tecnici di due aziende specializzate nel trattamento di rifiuti: sequestrati, oltre a una decina di milioni, due stabilimenti in Umbria e nel Lazio. Le accuse ipotizzate nei confronti degli indagati vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla gestione illecita di rifiuti all’autoriciclaggio e al falso.