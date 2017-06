Siena, Rifondazione comunista denuncia CasaPound. “Aiutare solo gli italiani è razzismo”

Rifondazione comunista ha deciso di denunciare CasaPound perché le raccolte alimentari del partito di destra sono devolute prima agli italiani

Penserete che il motivo sia legato a qualche ideologia del passato, del Ventennio magari, e invece no. La denuncia è scattata perché il partito di estrema destra aiuta “solo gli italiani”. Per la sinistra quindi aiutare prima le famiglie italiane in difficoltà è pura discriminazione.

La denuncia

Non è uno scherzo, né tantomeno una bufala. È semplicemento l’ultimo capitolo dello scontro tra CasaPound e Rifondazione comunista a Siena. Il partito della falce e martello si è avvalso dell’avvocato Irene Gonnelli e ha presentato querela. “Abbiamo visto numerosi manifesti dove si legge di raccolte alimentari che vengono effettuate dall’associazione CasaPound – spiegano alcuni militanti di sinistra al Il Corriere di Siena, che riporta la notizia -.