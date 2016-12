E’ morta la donna rimasta per quasi un giorno in attesa di un posto letto al pronto soccorso di Torrette. La quarantenne, Elisabetta Nastri, era arrivata sabato scorso in ospedale, le sue condizioni erano considerate disperate a causa di una grave patologia. Secondo quanto riferito dal personale medico, per lei le speranze di una ripresa erano praticamente a zero, dunque per lei la sorte era segnata.

Resta il fatto che i suoi ultimi giorni di vita li avrebbe potuti passare in maniera più dignitosa e non in attesa di un posto letto in una astanteria: «L’hanno fatta aspettare per quasi un giorno in pronto soccorso. Sono molto arrabbiato, non si meritava quel trattamento». A parlare è il fratello della donna deceduta, Francesco Nastri, noto musicista anconetano, rimasto vicino alla sorella fino alla fine. L’attesa è andata avanti dal primo pomeriggio di sabato alle 12 di domenica scorsi, più o meno una ventina di ore. Solo allora è stato possibile trovare un posto letto libero in tutto l’ospedale di Torrette, nel reparto di medicina generale. Qui, nella notte tra lunedì e ieri, il cuore di Elisabetta Nastri ha cessato di battere. Domani mattina, nella sala del commiato di Tavernelle, si svolgerà il funerale.

Il Resto del Carlino