Sono state intensificate negli scorsi giorni, sull’intero territorio provinciale, le attività di prevenzione e repressione dei reati da parte delle Forze di Polizia, ed in particolare della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Due donne torinesi di 79 e 54 anni, nomadi, sono state indagate in stato di libertà dai Carabinieri di Castagnole Lanze (AT) per truffa e spendita di banconote false, per avevano tentato di acquistare 5 bottiglie di vino in un’azienda vitivinicola di Costigliole d’Asti, con una banconota da 100 euro risultata successivamente falsa.

Il Questore di Asti, dr. Filippo Claudio DI FRANCESCO, ha adottato nei loro confronti la misura di prevenzione del Divieto di ritorno nel comune di Costigliole d’Asti, per anni tre.

Asti, 14 febbraio 2017