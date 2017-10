Ringhiere e frontalini balcone: chi paga

Gli elementi di decorazione dei balconi sono a carico del condominio che ripartisce le spese per millesimi.

Il condominio nel quale vivi ha deciso di approvare la manutenzione dei balconi imponendo a ciascun condomino di provvedere, per quanto di propria competenza, alle relative spese. Ritieni però che sia illegittimo importi di riparare una parte del tuo appartamento sulla quale solo tu hai potere di decidere se e quando affrontare le spese. Dall’altro lato il condominio ritiene che i balconi aggettanti, essendo parte integrale della facciata del palazzo, rientrino tra quelle parti su cui l’assemblea ha potere decisionale e di intervento. In particolare la questione si pone per la riparazione di fioriere, ringhiere e frontalini. Chi ha ragione? La risposta è stata data da una recente sentenza della Cassazione [1] che riprende un’interpretazione ormai consolidata.

A chi appartiene il balcone?