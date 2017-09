Milano, ringrazia i poliziotti che la multarono: “Grazie a voi ho trovato l’amore”

Ha comprato una cartolina sotto la Madonnina e l’ha spedita ai poliziotti d’oltralpe che nel 2015 le tolsero la patente per guida in stato di ebbrezza. Una minaccia? Una lamentela? No, nulla di tutto questo, anzi: ha scritto un ringraziamento agli agenti proprio perché grazie a quel provvedimento ha trovato l’amore.

È successo davvero e la foto della cartolina è arrivata al commissariato di polizia di Morlaix, cittadina di 16mila abitanti della Bretagna (Francia). La donna, senza patente, ha iniziato a utilizzare il car sharing per viaggiare e durante uno dei suoi viaggi sembra abbia conosciuto l’amore della sua vita.