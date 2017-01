In Giulianova (TE), presso un Hotel del posto, gli agenti della Squadra mobile hanno rintracciato R.C., madre di un bimbo di anni cinque, allontanatasi dalla propria abitazione nel pomeriggio di ieri, per dissapori familiari e con propositi che hanno destato forte preoccupazione siano nei familiari che hanno avvisato il “113”, sia nei poliziotti che subito si sono attivati per rintracciarla.

Anche attraverso il posizionamento delle celle che agganciavano il suo telefono e la ricerca dell’autovettura sulla quale si era allontanata, nella prima mattinata di oggi i poliziotti sono riusciti ad individuare lo stabile, un hotel di Giulianova, verificando che la donna, sebbene in forte stato di turbamento, era in buone condizioni di salute.

E’ stata così accompagnata in una struttura sanitaria per ogni successivo, necessario accertamento.

Roma, 24 gennaio 2017