Le tinture per capelli potrebbero aumentare il rischio cancro al seno

Un recente studio americano avrebbe dimostrato che esisterebbe una correlazione tra le tinture per capelli e la maggiore tendenza ad andare incontro al cancro al seno. I prodotti infatti conterrebbero delle sostanze che modificherebbero il corretto funzionamento dell’organismo.

e tinture e i prodotti per capelli utilizzati dai parrucchieri di tutto il mondo sono solitamente a base di sostanze chimiche e ammoniaca ma in poche si sono chieste quali effetti hanno realmente sul proprio stato di salute e non solo su quello della chioma. Secondo uno studio americano pubblicato di recente sulla rivista scientifica “Carcinogenesis”, sembrerebbe esistere una relazione tra le tinture, i prodotti liscianti, i balsami contenenti colesterolo e placenta e la maggiore tendenza ad andare incontro al cancro al seno.

In particolare sono stati fatti dei test su 4.000 donne bianche e afroamericane, alcune di loro avevano il tumore, altre erano sane e i risultati sono stati chiari: tra le donne di colore il rischio carcinoma sarebbe aumentato del 51% dopo aver utilizzato regolarmente le tinture per capelli, mentre tra le donne bianche questa percentuale sarebbe addirittura del 74%.