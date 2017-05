L’uomo racconta lo spaventoso momento in cui il suo iPhone è improvvisamente esploso causandogli ferite alla mano con i frammenti di vetro.

Lee Hayes, inglese di 42 anni, racconta al The Sun la sua brutta esperienza: possedeva il suo iPhone 7 da soli tre giorni quando è scoppiato.

Lee, padre di quattro figli, ha riportato diverse ustioni a seguito dell’incidente e si è ferito alla mano a causa delle schegge di vetro che lo hanno investito in seguito all’esplosione dello schermo.

“Il telefono era sulla panca della cucina quando l’ho sentito squillare. Appena ho toccato lo schermo per rispondere, il telefono è esploso”. Racconta l’uomo al tabloid inglese.

“Tanti piccoli frammenti di vetro si sono conficcati nella mia mano. Una ferita grave ma poteva andarmi peggio: avrei potuto perderla”, continua l’uomo.

Ma la peggiore preoccupazione di Hayes, ancora spaventato dalla brutta esperienza, era quella per i suoi cari: “Mio figlio di due anni e la mia fidanzata erano in casa, sarebbe potuto succedere a loro”.

In seguito alle lamentele di Hayes, l’operatore telefonico O2 ha sostituito l’iPhone difettoso ma non ha corrisposto alcun indennizzo. Per questa ragione, pare che l’uomo stia valutando la possibilità di adire le vie legali.

Non è la prima volta che un’iPhone esplode: nell’agosto del 2016, come riporta La Repubblica, era capitato a un ciclista di Sydney che rimase gravemente ustionato a una gamba dopo una caduta con l’iPhone 6 in tasca.

Mentre più di recente una ragazza americana ha pubblicato su Twitter un video in cui il suo iPhone sembra esplodere. Per verificare che si tratti davvero di un’esplosione e per capire cosa possa essere successo, la Apple ha avviato un’inchiesta interna, secondo quanto riportato dal quotidiano Guardian. Il video girato dal fidanzato della ragazza, nel frattempo, è diventato virale, guadagnando più di 25mila e 500 reazioni e quasi 800 commenti di utenti preoccupati.