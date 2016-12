A Soccavo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno tratto in arresto per rissa 8 persone, denunciando una 17enne.

In serata arriva una telefonata al 112 che segnala una rissa in strada. Le gazzelle arrivano in e i militari notano una ventina di persone che si picchiano a pugni, calci e si tirano i capelli. Alla vista dei lampeggianti molti si dileguano, mentre 9 tra tutti continuano, non curanti, a darsele più di prima.

I carabinieri separano i corissanti, venendo colpiti anche loro da spinte, calci e pugni. Separati tutti i violenti, si inizia a inquadrare la situazione. Emerge, così, che alcuni appartenenti a trediversi nuclei familiari, residenti nello stesso condominio, se le sono date di santa ragione perché non trovano un accordo sul tenere il cancello dell’entrata in comune sempre aperto, o sempre chiuso.

Da qui sono partiti pugni al volto, calci, schiaffi, donne che si afferrano per i capelli a vicenda; l’intervento di altre due in difesa delle prime, che però va solo ad aggiungere violenza su violenza. In ultimo anche un cane che morde due corissanti.

L’epilogo: otto adulti vengono arrestati e ora sono ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre la minorenne è stata denunciata.

Roma, 21 dicembre 2016