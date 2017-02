La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese per il reato di tentato omicidio.

Verso le undici di ieri sera, la Centrale Operativa del Commissariato di Lugo ha inviato una Volante in via Gramsci a Massa Lombarda per la segnalazione di una rissa in corso.

Giunti sul posto gli agenti hanno identificato quattro persone, tutte di nazionalità albanese e appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Uno di loro, un giovane di 25 anni, sanguinava copiosamente a causa di una ferita al volto. Quest’ultimo ha riferito ai poliziotti che poco prima, durante una colluttazione che ha visto coinvolti tutti i presenti, è stato colpito al volto con un oggetto contundente da un altro suo connazionale che, dopo avergli sferrato diversi fendenti al corpo che gli hanno trafitto solo il giubbotto indossato, si è allontanato in auto. Secondo la parte offesa il motivo scatenante della lite sarebbe da ricercarsi in uno scambio di messaggi tra lui e l’aggressore, poi degenerato, avvenuto attraverso instagram. Il ferito è stato medicato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lugo e giudicato guaribile in gg. 12 per ferita da taglio alla guancia sinistra ed escoriazioni al volto. Sul posto era presente anche l’aggressore, giunto in Ospedale a sua volta per ricevere cure. I poliziotti dopo averlo identificato per un cittadino albanese di 33 anni, hanno proceduto alla perquisizione dell’ auto con la quale era giunto al Pronto Soccorso. All’interno è stato rinvenuto un cacciavite, corrispondente alla descrizione fornita in precedenza dalla vittima, che presentava evidenti tracce di sangue.

Il 33enne è stato quindi arrestato per il reato di tentato omicidio.

Roma, 4 febbraio 2017