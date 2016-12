Botte di Natale nel parcheggio di un supermercato, si affrontano tre nigeriani che si pestano per contendersi il “diritto” di esclusiva da posteggiatori abusivi.

È accaduto nel pomeriggio di ieri in pieno centro cittadino a Torre del Greco, in provincia di Napoli. I tre immigrati s’erano incontrati in prossimità dell’area parcheggio di un discount della zona. Il giorno dell’antivigilia di Natale, lì come in ogni altro angolo d’Italia, è particolarmente redditizio perché sono tantissime le famiglie che completano la spesa per il cenone della vigilia. E perciò nessuno dei tre “parcheggiatori” aveva l’intenzione di mollare la presa né di dividere con gli atri la prospettiva di guadagno. Così, tra i rivali prima sono volate parole grosse e poi è esplosa la violenza proprio davanti agli occhi delle famiglie che si recavano al market per gli acquisti natalizi.