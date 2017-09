Brescia, rissa migrante-capotreno: “Sei un negro di merda”



Non ci sarebbe stato alcun pestaggio. Anzi, sarebbe stato lo stesso capotreno prima ad insultare, poi ad aggredire il ragazzo senegalese che viaggiava senza biglietto, mordendolo al braccio. La diversa versione (supportata da un video) di quanto accaduto sul convoglio Trenord diretto da Brescia a Cremona, è stata fornita a BRESCIATODAY da una testimone oculare della vicenda, la stessa autrice del filmato divenuto virale sul web, che — tagliato in modo arbitrario — ha però fornito una versione parziale e fuorviante della vicenda.

Indignata per quanto raccontato da tutti i media sui fatti di sabato pomeriggio, J.S. (queste le iniziali della giovane testimone) ci ha raccontato la sua verità. Una versione dei fatti di cui sarebbero a conoscenza anche i Carabinieri di Bagnolo Mella, ma che non coincide pienamente con quanto reso noto dai militari, per i quali è stato solo il senegalese ad aver aggredito e poi rapinato il capotreno.