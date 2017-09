Ritirato lo yogurt Scaldasole dai supermercati Carrefour, Auchan, Simply, Unes e Unicoop Tirreno per la segnalazione da parte della stessa azienda che invita a togliere dagli scaffali quattro lotti di yogurt Teddi bio intero alla banana e Teddi bio intero all’’albicocca, oltre allo yogurt Scaldasole biologico magro alla mela e cannella e lo Yogurt Scaldasole biologico magro nocciola per la possibile presenza di glutine non dichiarato in etichetta (vedi tabella sotto).

L’azienda, riporta ilFattoalimentare.it, invita le persone allergiche o intolleranti al glutine a non consumare i prodotti segnalati e a riconsegnarli al punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto. Il consumo non costituisce alcun rischio per i soggetti non allergici e non intolleranti al glutine. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio consumatori, tel.: 800253972.

LiberoQuotidiano