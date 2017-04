Ritirato detersivo per pavimenti: “Può provocare ustioni” | Attenzione, cosa dovete fare

L’azienda Karcher AG ha ritirato per motivi di sicurezza un detergente per pavimenti.

Il prodotto è in vendita presso Coop Edile+Hobby e altri rivenditori. Lo smacchiante non può più essere utilizzato perché in casi estremi può causare forti irritazioni o ustioni. Da Coop Edile+Hobby è interessato l’articolo 6.295.943 “Detergente universale per superfici in pietra nella bottiglia da 500 ml per FC 5” con la data di conservabilità 20.02.2021 e il numero di lotto 011731054830 02.

I clienti in possesso del detergente in questione sono pregati di non utilizzarlo più.

La vendita, segnala Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata bloccata e l’importo pagato per il detersivo sarà restituito in qualsiasi centro del supermercato. Per ulteriori informazioni i clienti possono rivolgersi al Servizio clienti.

