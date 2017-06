Ritiro farmaco per ipertensione Telmisartan: il lotto non conforme

Allerta rapida dall’Agenzia italiana del farmaco: è stato ritirato dalle farmacie un medicinale per l’ipertensione essenziale: ecco tutte le informazioni utili per i consumatori

Il farmaco per l’ipertensione Telmisartan, prodotto da Zentiva Italia è stato ritirato dalle farmacie perché uno specifico lotto non è risultato conforme agli standard di produzione. Dopo la diffusione dell’allerta rapida da parte dell’AIFA, la ditta Zentiva Spa ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro.

RITIRO FARMACO PER NONO CONFORMITA’

L’AIFA, Agenzia italiana del farmaco, ha disposto il ritiro di un lotto specifico della specialità medicinale TELMISARTAN da 28 compresse (80+25 milligrammi) della ditta Zentiva Italia, utilizzato per il trattamento dell’ipertensione essenziale. Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione della ditta su un’errata quantità del principio attivo Idroclorotiazide in un lotto.

Il lotto del farmaco interessato dal ritiro è il seguente: