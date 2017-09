Venezia – Non è la prima volta purtroppo che parliamo del fenomeno sempre più in crescita delle baby ladre di etnia rom che hanno ormai invaso ogni angolo di Venezia e in particolare di Piazza San Marco. Recentemente vi avevamo mostrato una rissa scattata tra gang diverse per il controllo delle zone in cui derubare i turisti. Ora è accaduto un altro atto di violenza, ma questa volta è un commerciante della zona, insieme alle persone che stavano per essere derubate, che comprensibilmente hanno perso la testa di fronte all’ennesimo e inaccettabile episodio.

Le protagoniste sono due ladre di 12 anni travestite da turiste. Le due hanno tentato di derubare una famiglia composta da una coppia, lui italiano e lei cinese, il bimbo nel passeggino e la suocera. Quest’ultima era la vittima designata del furto. Le due hanno aperto lo zaino che aveva sulle spalle, ma un commerciante dal suo negozio ha visto tutta la scena e invece di girare la testa dall’altra parte come fanno troppo spesso in molti, ha deciso di agire.