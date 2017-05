Addio al libretto di circolazione: dal 2018 arriva il foglio unico

Dal 1 luglio del prossimo anno la nuova carta di circolazione sostituirà libretto e il certificato di proprietà. Al documento corrisponderà una tariffa unica e i risparmi saranno destinati a ridurre i costi per l’utenza

Dal 1 luglio 2018 potremmo dire addio sia al certificato di proprietà che al libretto di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che verranno sostituiti da un documento unico. Dal Governo è arrivato il via libera definitivo sulla proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio. Il decreto legislativo punta a razionalizzare i processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà nell’ambito della legge di riforma della Pubblica Amministrazione,

La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’Aci, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di tagliare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione. All’unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tutti i risparmi saranno destinati a ridurre i costi per l’utenza.

Le carte di circolazione e i certificati di proprietà già emessi alla data di entrata in vigore del documento unico manterranno la loro validità fino alla scadenza.

