Roberto Benigni, il patrimonio ai raggi X: possiede 21 abitazioni, 20 terreni e una maxi-villa

Roberto Benigni, nonostante da anni sia lontano dalla tv e dal cinema, non se la passa malissimo. Il sito di Andrea Giacobino, in un articolo rilanciato da Dagospia, passa ai raggi X i suoi possedimenti. Partendo dalla premessa che non ha ricevuto nessun dividendo dopo aver approvato il bilancio 2016 della Melampo Cinematografica di cui è azionista al 50% assieme alla moglie Nicoletta Braschi, analizza il patrimonio del regista premio Oscar per La vita è bella.

L’anno scorso la cedola (a valere sul bilancio 2015) era stata, invece, di 800mila euro e nel 2014 di 500 mila euro. I soci hanno deciso di riportare a nuovo l’intero utile 2016 di 521mila euro, dimezzato dal milione di profitto del 2015.