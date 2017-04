In quattro anni ha salvato la vita a tre persone che volevano suicidarsi

Roberto Mancuso, carabiniere in servizio alla Compagnia dei carabinieri di Treviglio, è stato ospite a ‘La vita in diretta”, programma condotto da Marco Liorni e Cristina Parodi. La redazione della storica trasmissione di RaiUno l’ha scelto per raccontare la sua storia umana di solidarietà. Qualche giorno fa, infatti, a Romano, insieme a un collega ha evitato che un 40enne si lanciasse sotto il treno. Partito da Gela, in Sicilia, a 22 anni, negli ultimi anni si è distinto per il merito di aver salvato tre vite umane. Nel novembre del 2013 ha afferrato in extremis una donna di 40 anni mentre si stava gettando nel fiume Adda, dal ponte che collega Canonica e Vaprio. Nel dicembre del 2014, a Madone, ha convinto a desistere dal suo intento tragico una donna che aveva già cominciato a tagliarsi le vene nel suo appartamento. Poi, pochi gionri fa, il salvataggio dell’uomo a Romano. Un vero angelo della salvezza per quanti non ce la fanno a sopportare le avversità della vita. Anche se lui minimizza: “Ho fatto solo il mio dovere”.