Rocco Siffredi: “Perché Asia Argento ha aspettato 20 anni per denunciare?”

Nel caso Weinstein arrivano anche le parole di Rocco Siffredi.

Il pornodivo ha scelto i microfoni de La Zanzara su Radio 24 per commentare le dichiarazioni di Asia Argento che tanto rumore hanno creato negli ultimi giorni. Il suo come sempre è un commento che fa discutere ma comunque diretto e chiaro: “Non capisco perché ci ha messo 20 anni per uscir fuori, fai la vittima e soprattuto purtroppo funziona da mille anni che chi fa il cinema tradizionale è abituato a fare questo”. Poi ha aggiunto: “Io ti potrei fare mille altri nomi di persone che hanno fatto casting hard per fare una parte in cui devono recitare. Mi fa schifo voler fare il vittimismo dopo vent’anni”. Non si spengono dunque le polemiche per le dichiarazioni dell’attrice.

E in questo vortice di critiche per la Argento entra anche Rossella Brescia che in un lungo post su Facebook ha affermato di non essere maiu caduta nelle trappole dei produttori: “O sono cessa o qualcosa mi è sfuggito. Col cavolo che mi presentavo ad appuntamenti di lavoro dopo l’orario di cena”, ha affermato la showgirl. Prosegue dunque il tiro a bersaglio contro la Argento. Ed è probabile che durerà a lungo…

