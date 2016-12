Mezzo chilo di droga tra i locali della movida natalizia a San Lorenzo, è quanto hanno sequestrato i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante dopo aver arrestato 5 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti due cittadini nigeriani, due marocchini e uno della Costa d’Avorio, di età compresa tra i 21 e 41 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti. Durante l’attività antidroga che si inserisce nel piano di controllo straordinario ”Natale Sicuro” del Comando Provinciale di Roma, i Carabinieri hanno notato i 5 stranieri aggirarsi con fare sospetto tra i locali del quartiere, affollati di giovani e turisti. Nelle loro tasche, i militari hanno rinvenuto dosi di cocaina, eroina e hashish, pronte alla vendita. Prontamente bloccati, gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Roma, 27 dicembre 2016