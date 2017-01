In vari blitz antidroga, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato 6 persone, tutte italiane, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In manette quattro cittadini romani, uno della provincia di Siena e uno di Rieti, di eta’ compresa tra i 17 e i 45 anni. Tra loro c’e’ chi riforniva di cocaina, hashish e marijuana le piazze di spaccio dei quartieri San Basilio, Rebibbia e Fidene e chi vendeva le dosi al dettaglio. In piazza Gaspare Ambrosini, a San Basilio, i Carabinieri hanno colto in flagranza un 17enne e un 18enne mentre cedevano dosi di cocaina ad un tossicodipendente. Fermati e controllati, i militari hanno scoperto un doppio vano creato nella scatola dello sterzo della loro autovettura, dove sono state rinvenute altre dosi di droga. In possesso ai sei malviventi e nelle loro abitazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diverse centinaia di dosi di droga e circa 2.600 euro in contanti, ritenuto provento delle attivita’ illecite. Degli arrestati, uno e’ in carcere a Regina Coeli, due sono agli arresti domiciliari, il minorenne e’ stato portato nel Centro Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli e due trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Roma, 4 gennaio 2017