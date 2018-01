Non c’è proprio pace per Roma, i suoi cittadini ed i suoi turisti.

Si è infatti verificata l’ennesima aggressione per rapina vicino alla stazione Termini, lo riporta il quotidiano locale Il Messaggero.

Questa volta a farne le spese è stata una coppia di turisti sulla cinquantina. Due americani accerchiati e rapinati da tre individui su un tratto di via Filippo Turati.

Stavano tornando in un hotel della zona i due turisti, quando ad un tratto sono stati fermati da tre persone, che dalla descrizione delle vittime sembrerebbero egiziani appena maggiorenni, che li hanno malmenati e scaraventati a terra.

Prima di darsi alla fuga a piedi, gli aggressori hanno rubato i portafogli e una catenina d’oro alla coppia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno dato la caccia ai banditi in tutta la zona senza successo.

I turisti non hanno voluto l’intervento di un’ambulanza: per loro solo tanta paura ma fortunatamente nessun danno fisico.