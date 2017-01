Sono state le sue grida disperate, nella notte, a salvarla. Quando è stata aggredita nel suo letto in albergo da un uomo che voleva violentarla non le è restato altro da fare. Le sue grida hanno allertato l’amica che dormiva nella stanza vicina e soprattutto una pattuglia dei vigili urbani che passava in strada in quel momento e l’ha salvata dalla violenza.

È stato comunque un Capodanno da incubo quello passato la scorsa notte a Roma da una turista svedese di 30 anni. La donna aveva appena finito di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con la comitiva di connazionali in vacanza nella Capitale, ed era rientrata con loro in un albergo di via del Corso, in pieno centro storico. Alle 4:30 l’aggressione nella stanza.

L’immediato intervento dei vigili e i filmati della telecamera di video sorveglianza dell’albergo hanno inchiodato il portiere dell’hotel. L’uomo, un egiziano di 59 anni, è stato fermato dagli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e del Gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale. A quanto si è appreso, era da tre mesi in servizio nella struttura alberghiera. Il video del circuito di sorveglianza interno lo ritrae mentre esce seminudo dalla stanza della 30enne svedese. La donna ha ricevuto l’immediata solidarietà della sindaca Virginia Raggi che l’ha incontrata.