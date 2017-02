È stata pubblicata una mappa della metropolitana di Roma, sulla quale sono evidenziati i commissariati di ps raggiungibili a piedi, distanti meno di un chilometro dalle singole fermate.

In questo modo tutti coloro che avranno bisogno dei servizi della Polizia sapranno immediatamente come raggiungerli in modo semplice.

In particolare la mappa potrà essere utile ai cittadini romani o ai turisti in visita alla Capitale.

La pianta è stata ideata da Maria Beatrice Alonzi e Giulia Soi, rispettivamente produttrice e autrice dei testi del blog “Giulia sotto la Metro”, in collaborazione con la questura di Roma, che ha fornito i dati relativi ai commissariati.

“Se l’amore fa male, ora sai dove scendere” è il messaggio del video pubblicato sulla pagina Facebook del blog. Il video invita le donne vittime di violenza domestica a denunciare gli episodi e a “scendere” il più presto possibile da un amore sbagliato.

In questo caso sono proprio le vittime di violenze a scendere dalla metropolitana e a raggiungere il commissariato più vicino, individuato grazie alla mappa.

Anche oggi, San Valentino, non bisogna dimenticare che se l’amore inizia a fare male, forse si può immaginare dove poter scendere.

Proprio nel giorno degli innamorati, è stata organizzata una nuova giornata contro la violenza sulle donne con il progetto della Polizia di Stato “…Questo non è amore”.

Roma, 14 febbraio 2017