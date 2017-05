Ospite del Maurizio Costanzo Show, la figlia di Al Bano e Romina glissa le domande sulla sorella scomparsa 24 anni fa. E racconta la sua rinascita dopo “un periodo buio”

Sono passati 24 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi. Il dolore, però, nella famiglia di Al Bano e Romina “resta”. A raccontarlo è Romina junior, figlia dei cantanti e sorella minore della ragazza sparita nel 1993 a New Orleans, ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata in onda ieri sera su Canale 5.

A dimostrare che la sofferenza è ancora forte è la reticenza di Romina nel rispondere alle domande di Costanzo. “Romina mi ha detto ‘Non voglio parlare dei miei genitori’ e non ne parli – ha spiegato il giornalista – non c’è nessun obbligo. Però di Ylenia, sua sorella scomparsa, parliamo”.

Un tentativo di incalzarla, quello del conduttore. Che però ha avuto immediata replica: “Io non parlo neanche di lei, è un mio pudore. Secondo me se n’è parlato talmente tanto. Anche se sono passati tanti anni, il dolore rimane. Ci sono alcune cicatrici che non si rimarginano mai”.