E’ andata in scena al Santiago Bernabeu la gara amichevole tra leggende di Roma e Real Madrid durante il Corazon Classic Match. E’ stata una festa tra vecchie glorie, in campo gente del calibro di Bruno Conti, di Boniek, Aldair, per il Madrid, Figo, Ronaldo (nella foto insieme con Tommasi), Amavisca.

Vince il Real per 4-0. A fine primo tempo hanno chiuso in vantaggio i blancos con la rete di Fernando Morientes e una gran punizione di Luis Figo. Al 33′ minuto di gara c’è stata una standing ovation del pubblico per Ronaldo Luis Nazario da Lima. Nella ripresa altre due reti dei blancos, ancora con Morientes e Congo.

FOTO – FONTE