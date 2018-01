L’ha ammazzata a coltellate, ben ventinove quelle inferte sul suo corpo.

E lo scempio è stato compiuto dopo aver fatto l’amore con lei.

Dopo l’ha lasciata agonizzante in lago di sangue, dentro casa propria

In seguito, nel tentativo di costruirsi un alibi valido, si era fatto vedere in giro per il quartiere

Qualche ora dopo l’omicidio ha quindi dato l’allarme. Parlando con gli investigatori, aveva fatto finta di trovare lì il cadavere della sua compagna.

Per il gup di Milano però non ci fu “crudeltà” nelle azioni di Luigi Messina, l’ex guardia giurata di cinquantatré anni che nel loro appartamento di via Coronelli a Milano, lo scorso gennaio ha ucciso a coltellate sua moglie Rosanna Belvisi, di 50anni.

“Il giudice”, racconta Andrea Gianni su Il Giorno, h”a condannato il killer a diciotto anni”

il pm ne aveva chiesti trenta per omicidio volontario – e ha escluso l’aggravante della crudeltà.

Nella sentenza, infatti, si legge che la “consecuzione ossessiva dei colpi” è il risultato di “un raptus e di una deflagrazione emotiva incontrollabile, piuttosto che la realizzazione di un deliberato intento di arrecare sofferenze aggiuntive alla propria consorte”.

Quindi, ecco il passaggio fondamentale della motivazione della condanna:

“L’aggravante dell’aver agito con crudeltà non può ravvisarsi nella mera reiterazione dei colpi di coltello inferti alla vittima se tale azione non trasmoda in una manifestazione di efferatezza”